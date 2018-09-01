В Малайзии разыскивают двух свидетелей по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии разыскивает двух женщин, которых хотят допросить в суде в качестве свидетелей по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама, сообщает в субботу американский телеканал Си-эн-эн.
Разыскиваемые женщины - гражданки Индонезии, их последним известным местом проживания была гостиница Flamingo Hotel в малазийском городе Ампанг.
В полиции телеканалу не сообщили, связаны ли эти две женщины с двумя другими женщинами, подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.
Следствие над двумя женщинами, подозреваемыми в убийстве, началось 2 октября в малазийском городе Шах-Алам. Гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают. Адвокаты обеих женщин утверждают, что группа северокорейских граждан обманным путем заставила их участвовать в убийстве.
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