Фура протаранила три легковушки в России, погибли пять человек

Дорожная авария на трассе М-5 "Урал" в Самарской области унесла утром в субботу жизни пяти человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.
Трагедия произошла в 8:20 в Исаклинском районе.
По предварительным данным, грузовик, двигавшийся по трассе со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями.
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