Фура протаранила три легковушки в России, погибли пять человек

Дорожная авария на трассе М-5 "Урал" в Самарской области унесла утром в субботу жизни пяти человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Трагедия произошла в 8:20 в Исаклинском районе.

По предварительным данным, грузовик, двигавшийся по трассе со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших.