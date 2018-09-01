Лидеры России и Азербайджана видят большой потенциал в двустороннем экономическом сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин отмечает развитие стратегических отношений с Азербайджаном и рост двустороннего товарооборота.
"Наши встречи носят регулярный характер. Это естественно. У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются по политической линии и по экономической", - сказал В.Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Сочи.
По его словам, в 2017 году рост двустороннего товарооборота составил 34%.
В свою очередь И.Алиев отметил, что отношения развиваются полноценно и эффективно, а рост товарооборота свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономиках РФ и Азербайджана.
По его мнению, существует большой потенциал экономического сотрудничества. "Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы", - сказал И.Алиев.
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