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Внешняя политика 01.09.2018 13:05

Лидеры России и Азербайджана видят большой потенциал в двустороннем экономическом сотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин отмечает развитие стратегических отношений с Азербайджаном и рост двустороннего товарооборота.

"Наши встречи носят регулярный характер. Это естественно. У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются по политической линии и по экономической", - сказал В.Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в субботу в Сочи.

По его словам, в 2017 году рост двустороннего товарооборота составил 34%.

В свою очередь И.Алиев отметил, что отношения развиваются полноценно и эффективно, а рост товарооборота свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономиках РФ и Азербайджана.

По его мнению, существует большой потенциал экономического сотрудничества. "Уверен, что товарооборот будет расти и в последующие годы", - сказал И.Алиев.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]