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Карабахский конфликт 01.09.2018 13:08

Президент Азербайджана намерен обсудить с Путиным вопросы урегулирования карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование карабахского конфликта и региональную повестку.

"Конечно, сегодня мы обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику", - сказал И.Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.

Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс развитию российско-азербайджанских отношений.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры В.Путина и И.Алиева пройдут в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны межправительственные и межведомственные документы. Кроме того, лидеры выступят с заявлением для прессы.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи президенты рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]