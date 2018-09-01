Президент Азербайджана намерен обсудить с Путиным вопросы урегулирования карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным урегулирование карабахского конфликта и региональную повестку.
"Конечно, сегодня мы обсудим вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, региональную проблематику", - сказал И.Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.
Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс развитию российско-азербайджанских отношений.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры В.Путина и И.Алиева пройдут в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны межправительственные и межведомственные документы. Кроме того, лидеры выступят с заявлением для прессы.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи президенты рассмотрят ключевые темы двусторонней повестки дня, включая перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Будет также проведен обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
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