Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032

Индонезия подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.
Такое заявление президент сделал после встречи с руководителями Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии в городе Богор. В Индонезии в настоящее время проходят Азиатские игры - 2018.
"С тем опытом, который мы получили, организовывая Азиатские игры - 2018, мы уверены, что Индонезия может принять и более крупное мероприятие", - сказал Дж.Видодо.
Президент МОК Томас Бах приветствовал решение Индонезии. "Индонезия показала, что у нее есть все компоненты для успешного проведения Олимпиады", - сказал он.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, право на проведение летних Игр в 2024 и 2028 году получили Париж и Лос-Анджелес.
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