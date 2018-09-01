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Спорт 01.09.2018 16:53

Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032

Индонезия подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.

Такое заявление президент сделал после встречи с руководителями Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии в городе Богор. В Индонезии в настоящее время проходят Азиатские игры - 2018.

"С тем опытом, который мы получили, организовывая Азиатские игры - 2018, мы уверены, что Индонезия может принять и более крупное мероприятие", - сказал Дж.Видодо.

Президент МОК Томас Бах приветствовал решение Индонезии. "Индонезия показала, что у нее есть все компоненты для успешного проведения Олимпиады", - сказал он.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, право на проведение летних Игр в 2024 и 2028 году получили Париж и Лос-Анджелес.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ОЛИМПИАДА, ЗАЯВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]