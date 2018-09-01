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СНГ 01.09.2018 13:41

Лавров назвал нынешнее отношение к России в Вашингтоне печальной страницей американской истории

Нынешняя положение дел в Вашингтоне в плане отношений с Россией - печальная страница истории США, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет сомнения в том, что в США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников Администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это "аукнется" среди русофобов. Я считаю, что это просто печальная страница американской истории", - сказал С.Лавров в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос о том, не пропало ли у него желание общаться с госсекретарем США Майком Помпео после последнего раунда санкций, введенного Вашингтоном против в Москвы в связи инцидентом в Солсбери, С.Лавров сказал: "Мы не из тех стран, которые встают в позу "обиженного" - мол, если Вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними не согласны".

"Но мы никогда не захлопываем дверь", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]