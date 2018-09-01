Лавров назвал нынешнее отношение к России в Вашингтоне печальной страницей американской истории

Нынешняя положение дел в Вашингтоне в плане отношений с Россией - печальная страница истории США, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет сомнения в том, что в США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников Администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это "аукнется" среди русофобов. Я считаю, что это просто печальная страница американской истории", - сказал С.Лавров в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос о том, не пропало ли у него желание общаться с госсекретарем США Майком Помпео после последнего раунда санкций, введенного Вашингтоном против в Москвы в связи инцидентом в Солсбери, С.Лавров сказал: "Мы не из тех стран, которые встают в позу "обиженного" - мол, если Вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними не согласны".

"Но мы никогда не захлопываем дверь", - подчеркнул министр.