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Карабахский конфликт 01.09.2018 13:44

Основная задача армии - подготовка к освобождению Карабаха - министр обороны Азербайджана

Азербайджанская армия готовится к освобождению оккупированных Арменией территорий, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Основным направлением мероприятий, проводимых по армейскому строительству, а также в целом нашей деятельности, является подготовка к освобождению оккупированных территорий», - подчеркнул З.Гасанов на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Проанализировав проводимую в войсках интенсивную боевую подготовку, повседневную деятельность и организацию боевой работы, всестороннее обеспечение служебной и боевой деятельности, планирование мероприятий по оперативной подготовке, а также текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск, министр дал соответствующие указания.

З.Гасанов также определил задачи в связи с организацией и проведением учений различного уровня, а также других предусмотренных планом важных мероприятий, в том числе подготовкой личного состава, материально-технических средств, в особенности постов и позиций, расположенных в горной местности к зиме.

Посредством видеосвязи к заседанию были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, и другие должностные лица.

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Тэги: ОБОРОНА, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]