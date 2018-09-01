Основная задача армии - подготовка к освобождению Карабаха - министр обороны Азербайджана

Азербайджанская армия готовится к освобождению оккупированных Арменией территорий, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.
«Основным направлением мероприятий, проводимых по армейскому строительству, а также в целом нашей деятельности, является подготовка к освобождению оккупированных территорий», - подчеркнул З.Гасанов на служебном совещании с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Проанализировав проводимую в войсках интенсивную боевую подготовку, повседневную деятельность и организацию боевой работы, всестороннее обеспечение служебной и боевой деятельности, планирование мероприятий по оперативной подготовке, а также текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск, министр дал соответствующие указания.
З.Гасанов также определил задачи в связи с организацией и проведением учений различного уровня, а также других предусмотренных планом важных мероприятий, в том числе подготовкой личного состава, материально-технических средств, в особенности постов и позиций, расположенных в горной местности к зиме.
Посредством видеосвязи к заседанию были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, и другие должностные лица.
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