Новые санкции США против РФ загоняют отношения в тупик, но из него есть выход - Лавров

Наращивание санкционного давления Вашингтона на Москву контрпродуктивно и заводит отношения в тупик, но выход из него есть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления без какого-либо факта, предъявленного в обоснование таких санкций, контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик", - сказал С.Лавров в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Но из любого тупика есть выход. Как только наши партнеры будут готовы разговаривать на основе взаимного уважения и учета интересов, мы всегда открыты к этому диалогу", - отметил министр.