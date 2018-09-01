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СНГ 01.09.2018 17:20

Новые санкции США против РФ загоняют отношения в тупик, но из него есть выход - Лавров

Наращивание санкционного давления Вашингтона на Москву контрпродуктивно и заводит отношения в тупик, но выход из него есть, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления без какого-либо факта, предъявленного в обоснование таких санкций, контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик", - сказал С.Лавров в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Но из любого тупика есть выход. Как только наши партнеры будут готовы разговаривать на основе взаимного уважения и учета интересов, мы всегда открыты к этому диалогу", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]