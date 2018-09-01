Фильм "Рим" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона лидирует в рейтинге критиков на 75-м Венецианском кинофестивале, тогда как публика отдает предпочтение одновременно двум картинам - также "Риму" и вестерну братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса".
Как передаёт корреспондент "Интерфакса", следует из рейтинга журнала "Ciak", опубликованного в субботу.
В рейтинге кинокритиков первое место занимает "Рим" (4,2 балла).
Черно-белая картина рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико в 1970-х годах.
Второе место досталось двум фильмам - "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса и ленте Оливье Ассайяса "Двойные жизни" (3,8 балла у каждого).
Третье место у "Человека на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли (3,7 баллов).
В свою очередь публика распределила свои пристрастия так: первое место делят "Рим" и "Баллада Бастера Скрагса" братьев Коэнов (4,1 балл), затем идет "Человек на Луне (3,9 балла), а замыкает тройку лидеров "Фаворитка".
75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.
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