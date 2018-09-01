Порошенко встретился с американскими конгрессменами

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне провел встречу с делегацией Конгресса США.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко выразил "благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию".

Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для "деоккупации" Крыма и Донбасса. Глава государства обратил внимание на "противоправную деятельность" РФ в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Состоялся обмен мнениями "относительно угроз энергетической безопасности Европы" от реализации проекта "Северный поток-2".

Были обсуждены прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ, отмечает пресс-служба.

Президент Украины выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.

31 августа - 1 сентября П.Порошенко посещает США с частным визитом для участия в мероприятиях прощания с американским сенатором Джоном Маккейном.