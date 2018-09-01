США готовы обсуждать помощь Украине в укреплении военного флота и ПВО - Волкер

Вашингтон готов обсуждать дальнейшие поставки оружия на Украину, чтобы укрепить военно-морской флот и противовоздушную оборону, заявил газете "Гардиан" спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Они теряют солдат каждую неделю, защищая собственную страну. И в этом контексте для Украины естественно укреплять свои военные силы, заниматься самообороной и естественно искать помощи. И естественно, что другие страны должны им помогать", - сказал К.Уолкер в интервью "Гардиан".

"Мы можем поговорить с Украиной, как мы бы сделали и с любой другой страной, о том, что ей нужно (для укрепления армии - ИФ). Я думаю, что речь может зайти о военно-морском флоте... Я думаю, что также нам нужно будет рассмотреть и вопрос противовоздушной обороны", - добавил он.

К.Волкер заявил в интервью, что между Россией и США все еще существует значительное расхождение в позиции по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

В мае конгресс США поддержал выделение $250 млн на оказание военной помощи Украине, в том числе на летальное вооружение.