Россия и Азербайджан в субботу подписали соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока "Гошадаш" и северной части Апшеронского полуострова, расположенной на азербайджанском участке Каспийского моря.

Также был подписан контракт между "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

Документы были подписаны по итогам переговоров в Сочи президентов РФ Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева.