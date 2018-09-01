Президент РФ Владимир Путин назвал создание транспортного коридора "Север-Юг" одним из перспективных направлений сотрудничества России и Азербайджана.

"Один из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу", - сказал В.Путин по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу.

Общая протяженность этой артерии составит более семи тысяч километров, она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщения.

"При этом существенная часть коридора "Север-Юг" пройдет по территориям России и Азербайджана", - сказал В.Путин.

Работа по отдельным участкам маршрута уже ведется, в будущем году Россия и Азербайджан намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самух.

Кроме того, В.Путин заявил, что в ходе переговоров была также обсуждена тематика межрегионального сотрудничества. Экономические связи с Азербайджаном поддерживают более 70 субъектов РФ, при этом 17 из них заключили рамочные соглашения о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

"В октябре текущего года состоится очередное межрегиональное собрание, форум. Мы сейчас обсуждали, может быть, в Гяндже, но, может быть, наши друзья организуют это в Баку", - сказал В.Путин.

Со своей стороны президент Азербайджана сообщил, что обсудил с В.Путиным "дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей".

Говоря о транспортном коридоре "Север-Юг" И.Алиев отметил, что "на территории Азербайджана уже осуществлены все важные инфраструктурные проекты на этом направлении". "В этом году по транспортному коридору по сравнению с прошлым годом перевезено грузов в сто раз больше и это только начало, поскольку этот глобальный проект будет охватывать континенты, транспортные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи рабочих мест", - подчеркнул президент Азербайджана.