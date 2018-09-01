Президент Азербайджана отмечает хороший потенциал сотрудничества с РФ в нефтегазовой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере.

"Это традиционная сфера нашего сотрудничества. Есть очень хороший потенциал, перспективы", - сказал И.Алиев в субботу по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.

В связи с этим президент Азербайджана отметил важность подписанных в субботу в Сочи документов между компаниями ТЭК двух стран.