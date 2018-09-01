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ТЭК 01.09.2018 14:54

Президент Азербайджана отмечает хороший потенциал сотрудничества с РФ в нефтегазовой сфере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что видит хорошие перспективы для развития сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере.

"Это традиционная сфера нашего сотрудничества. Есть очень хороший потенциал, перспективы", - сказал И.Алиев в субботу по итогам встречи с президентом РФ в Сочи.

В связи с этим президент Азербайджана отметил важность подписанных в субботу в Сочи документов между компаниями ТЭК двух стран.

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Тэги: РОССИЯ, ТЭК, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]