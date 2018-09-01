Газпромбанк может предоставить до $700 млн на финансирование поставок российской продукции азербайджанской SOCAR

Газпромбанк рассматривает возможность финансирования поставок российской продукции для газоперерабатывающего и газохимического комплекса Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), может предоставить до $700 млн, следует из сообщения банка.

Газпромбанк, SOCAR и Российский экспортный центр (РЭЦ) в субботу подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью дальнейшей реализации проектов в сфере поддержки экспорта из РФ. Документ подписан в присутствии президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

"Подписанное соглашение подтверждает долгосрочный, стратегический и взаимовыгодный характер сотрудничества между группой Газпромбанка и группой SOCAR. Уже сегодня банк рассматривает возможность финансирования поставок российской продукции для газоперерабатывающего и газохимического комплекса SOCAR GPC в рамках программ государственной поддержки РЭЦ в сумме до $700 млн", - приводятся слова Председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова в сообщении.

Целью заключенного соглашения является содействие развитию сотрудничества в области продвижения экспорта российского оборудования, работ и услуг для проектов SOCAR. Соглашение, в том числе, предусматривает предоставление банковских услуг и возможное финансирование Газпромбанком текущей и инвестиционной деятельности компании по модернизации производственных мощностей и закупкам оборудования.

Кроме того, Российский экспортный центр в рамках подписанного документа планирует предоставить страховое покрытие российским банкам, финансирующим поставки российского оборудования, работы и услуги российских подрядчиков, а также подтверждает готовность рассмотреть вопрос о субсидировании процентной ставки по кредитам, предоставляемым российскими коммерческими банками.