Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее активное участие России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, президент РФ подтвердил такой настрой Москвы.

"Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования, является нашим соседом, историческим партнером и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены", - сказал И.Алиев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

В.Путин со своей стороны завил, что "в качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта".