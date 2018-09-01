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Карабахский конфликт 01.09.2018 15:01

Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее активное участие России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, президент РФ подтвердил такой настрой Москвы.

"Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования, является нашим соседом, историческим партнером и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены", - сказал И.Алиев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

В.Путин со своей стороны завил, что "в качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта".

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]