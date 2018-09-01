Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее активное участие России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, президент РФ подтвердил такой настрой Москвы.
"Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования, является нашим соседом, историческим партнером и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены", - сказал И.Алиев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
В.Путин со своей стороны завил, что "в качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта".
План развития сотрудничества РФ и Азербайджана включает встречные инвестиции и создание транспортных маршрутов - Путин
Газпромбанк может предоставить до $700 млн на финансирование поставок российской продукции азербайджанской SOCAR
Президент Азербайджана отмечает хороший потенциал сотрудничества с РФ в нефтегазовой сфере
В рейтингах кинокритиков и зрителей Венецианского кинофестиваля лидирует "Рим" Куарона
Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032
Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Лидер грузинских ультраправых задержан за незаконное хранение оружия
Порошенко встретился с американскими конгрессменами
Турция осудила решение США остановить финансирование помогающего палестинцам агентства ООН
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений