Путин и Алиев считают необходимым вывести торгово-экономические связи между РФ и Азербайджана на новый уровень

Россия и Азербайджан намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева, принятом по итогам переговоров лидеров в Сочи.
"Отмечая роль и значение экономической составляющей в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, главы двух государств выражают намерение вывести торгово-экономические связи на качественно новый уровень, отвечающий требованиям современного развития", - говорится в документе.
Главы государств подтвердили неизменную приверженность расширению и углублению двустороннего сотрудничества на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном
Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.
Кроме того, лидеры намерены уделить внимание развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе.
"Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства", - отмечается в заявлении.
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