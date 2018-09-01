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Внешняя политика 01.09.2018 15:11

Путин и Алиев считают необходимым вывести торгово-экономические связи между РФ и Азербайджана на новый уровень

Россия и Азербайджан намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый уровень, говорится в заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева, принятом по итогам переговоров лидеров в Сочи.

"Отмечая роль и значение экономической составляющей в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, главы двух государств выражают намерение вывести торгово-экономические связи на качественно новый уровень, отвечающий требованиям современного развития", - говорится в документе.

Главы государств подтвердили неизменную приверженность расширению и углублению двустороннего сотрудничества на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном

Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.

Кроме того, лидеры намерены уделить внимание развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе.

"Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства", - отмечается в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЗАЯВЛЕНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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