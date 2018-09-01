Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 38° Завтра 20° 31° 3 Сен 18° 28° 4 Сен 18° 27°

Регион 01.09.2018 18:18

Лидер грузинских ультраправых задержан за незаконное хранение оружия

Сотрудниками полиции в Тбилиси задержан лидер ультраправой организации "Национальное единство Грузии" Георгий Челидзе, известный своими высказываниями в поддержку идеологии фашизма.

Как сообщает в субботу МВД Грузии, Г.Челидзе задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По информации МВД, в ходе обыска в доме задержанного было изъято различное огнестрельное оружие.

В ведомстве отметили, что поводом для обыска стало распространенное членами "Национального единства Грузии" в социальных сетях видео. В МВД не уточнили, о каком видео идет речь. Между тем грузинские СМИ ранее неоднократно обращали внимание на то, что в своих видеороликах представители данной организации нередко позируют, предположительно, с огнестрельным оружием.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Г.Челидзе и его организация, члены которой называют себя национал-социалистическим движением, попали во внимание СМИ и правоохранительных органов в мае текущего года, когда провели ряд шествий и акций в Тбилиси, используя символику, похожую на фашистскую. В ходе акций Г.Челидзе заявлял, что в их организации созданы отряды так называемых "чернорубашечников" и будет создаваться "гражданская гвардия".

Акции и заявления ультранационалистов привлекли внимание правоохранительных органов. Так в мае текущего года Служба государственной безопасности Грузии направила предупреждение лидерам данной организации о том, что использование фашистской символики в Грузии запрещено.

По данным грузинских СМИ, "Национальное единство Грузии" было создано в 2016 году и существует в форме неправительственной организации. Члены движения не скрывают, что придерживается фашистской идеологии и идей национал-социализма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РАДИКАЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]