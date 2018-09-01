Лидер грузинских ультраправых задержан за незаконное хранение оружия

Сотрудниками полиции в Тбилиси задержан лидер ультраправой организации "Национальное единство Грузии" Георгий Челидзе, известный своими высказываниями в поддержку идеологии фашизма.

Как сообщает в субботу МВД Грузии, Г.Челидзе задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По информации МВД, в ходе обыска в доме задержанного было изъято различное огнестрельное оружие.

В ведомстве отметили, что поводом для обыска стало распространенное членами "Национального единства Грузии" в социальных сетях видео. В МВД не уточнили, о каком видео идет речь. Между тем грузинские СМИ ранее неоднократно обращали внимание на то, что в своих видеороликах представители данной организации нередко позируют, предположительно, с огнестрельным оружием.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Г.Челидзе и его организация, члены которой называют себя национал-социалистическим движением, попали во внимание СМИ и правоохранительных органов в мае текущего года, когда провели ряд шествий и акций в Тбилиси, используя символику, похожую на фашистскую. В ходе акций Г.Челидзе заявлял, что в их организации созданы отряды так называемых "чернорубашечников" и будет создаваться "гражданская гвардия".

Акции и заявления ультранационалистов привлекли внимание правоохранительных органов. Так в мае текущего года Служба государственной безопасности Грузии направила предупреждение лидерам данной организации о том, что использование фашистской символики в Грузии запрещено.

По данным грузинских СМИ, "Национальное единство Грузии" было создано в 2016 году и существует в форме неправительственной организации. Члены движения не скрывают, что придерживается фашистской идеологии и идей национал-социализма.