Лидер грузинских ультраправых задержан за незаконное хранение оружия

Сотрудниками полиции в Тбилиси задержан лидер ультраправой организации "Национальное единство Грузии" Георгий Челидзе, известный своими высказываниями в поддержку идеологии фашизма.
Как сообщает в субботу МВД Грузии, Г.Челидзе задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
По информации МВД, в ходе обыска в доме задержанного было изъято различное огнестрельное оружие.
В ведомстве отметили, что поводом для обыска стало распространенное членами "Национального единства Грузии" в социальных сетях видео. В МВД не уточнили, о каком видео идет речь. Между тем грузинские СМИ ранее неоднократно обращали внимание на то, что в своих видеороликах представители данной организации нередко позируют, предположительно, с огнестрельным оружием.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Г.Челидзе и его организация, члены которой называют себя национал-социалистическим движением, попали во внимание СМИ и правоохранительных органов в мае текущего года, когда провели ряд шествий и акций в Тбилиси, используя символику, похожую на фашистскую. В ходе акций Г.Челидзе заявлял, что в их организации созданы отряды так называемых "чернорубашечников" и будет создаваться "гражданская гвардия".
Акции и заявления ультранационалистов привлекли внимание правоохранительных органов. Так в мае текущего года Служба государственной безопасности Грузии направила предупреждение лидерам данной организации о том, что использование фашистской символики в Грузии запрещено.
По данным грузинских СМИ, "Национальное единство Грузии" было создано в 2016 году и существует в форме неправительственной организации. Члены движения не скрывают, что придерживается фашистской идеологии и идей национал-социализма.
Путин и Алиев считают необходимым вывести торгово-экономические связи между РФ и Азербайджана на новый уровень
Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании
Пакет российско-азербайджанских документов подписан по итогам переговоров Путина и Алиева
Грузия с 1 сентября отменяет "черный список" задолжавших заемщиков
Роснефть с декабря 2018г начнет поставки нефти на турецкий НПЗ SOCAR, годовой объем поставок - 1 млн тонн
План развития сотрудничества РФ и Азербайджана включает встречные инвестиции и создание транспортных маршрутов - Путин
Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии
В рейтингах кинокритиков и зрителей Венецианского кинофестиваля лидирует "Рим" Куарона
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений