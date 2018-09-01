План развития сотрудничества РФ и Азербайджана включает встречные инвестиции и создание транспортных маршрутов - Путин

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Сочи подписали план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества.

"Отмечу план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые "дорожные карты" по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических объектов", - сказал В.Путин журналистам после церемонии подписания.

Всего в план входят пять "дорожных карт".