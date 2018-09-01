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Транспорт и связь 01.09.2018 16:33

План развития сотрудничества РФ и Азербайджана включает встречные инвестиции и создание транспортных маршрутов - Путин

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Сочи подписали план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества.

"Отмечу план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые "дорожные карты" по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических объектов", - сказал В.Путин журналистам после церемонии подписания.

Всего в план входят пять "дорожных карт".

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]