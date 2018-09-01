План развития сотрудничества РФ и Азербайджана включает встречные инвестиции и создание транспортных маршрутов - Путин

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Сочи подписали план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества.
"Отмечу план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые "дорожные карты" по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических объектов", - сказал В.Путин журналистам после церемонии подписания.
Всего в план входят пять "дорожных карт".
Путин и Алиев считают необходимым вывести торгово-экономические связи между РФ и Азербайджана на новый уровень
Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании
Пакет российско-азербайджанских документов подписан по итогам переговоров Путина и Алиева
В рейтингах кинокритиков и зрителей Венецианского кинофестиваля лидирует "Рим" Куарона
Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032
Slow Food инициировала трехлетний проект в секторе АПК и туризма в Азербайджане
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Лидер грузинских ультраправых задержан за незаконное хранение оружия
Порошенко встретился с американскими конгрессменами
Турция осудила решение США остановить финансирование помогающего палестинцам агентства ООН
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений