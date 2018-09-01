Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 38° Завтра 20° 31° 3 Сен 18° 28° 4 Сен 18° 27°

Регион 01.09.2018 18:36

Иран намерен поставить в Сирию военные самолеты и ЗРС собственного производства - СМИ

Иран готовится к поставке для нужд вооруженных сил Сирии новых военных самолетов и зенитно-ракетных систем собственного производства, сообщает в субботу арабское интернет-издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военный источник в Дамаске.

По данным источника издания, Иран намерен поставить в Сирию истребитель Kowsar. Истребитель Kowsar Иран представил в августе, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.

Также, сообщает источник, Иран намерен поставить в Сирию зенитную ракетную систему собственного производства. Издание не указывает название ЗРС, но утверждает, что по характеристикам она близка к С-300.

Сроки поставок неизвестны, отмечает издание. Точное число единиц вооружения, которое Иран планирует поставить в Сирию, не указывается.

Власти Сирии еще до начала боевых действий внутри страны уделяли значительное внимание системе ПВО, в частности из-за опасений атаки со стороны Израиля. У сирийской армии есть комплексы ПВО советского и российского производства: С-200, "Бук" и некоторые другие.

Несмотря на то, истощенная боевыми действиями страна не располагает сверхсовременными средствами ПРО, она, по некоторым данным, довольно успешно противостояла ракетным обстрелам США и их союзников.

Так, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия. Согласно данным сирийских властей, треть этих ракет удалось сбить.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПОСТАВКИ, ОБОРОНА


Похожие новости


Министр обороны Ирана прибыл в Сирию на переговоры, в том числе с Асадом - СМИ Встреча президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии запланирована на первую неделю сентября в Тегеране - пресс-секретарь Эрдогана Путин и Си Цзиньпин 8 июня в Пекине обсудят ситуацию в Сирии, АТР и СВПД - Ушаков Глава Минобороны Израиля призвал Асада изгнать иранских военных из Сирии Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии Министр обороны Израиля: любая попытка Ирана закрепиться в военном аспекте в Сирии будет пресечена

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]