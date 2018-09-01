Иран намерен поставить в Сирию военные самолеты и ЗРС собственного производства - СМИ

Иран готовится к поставке для нужд вооруженных сил Сирии новых военных самолетов и зенитно-ракетных систем собственного производства, сообщает в субботу арабское интернет-издание "Аль-Масдар" со ссылкой на военный источник в Дамаске.

По данным источника издания, Иран намерен поставить в Сирию истребитель Kowsar. Истребитель Kowsar Иран представил в августе, на его тестовом полете присутствовал президент страны Хасан Рухани. Иран подчеркивает, что это истребитель полностью иранского производства.

Также, сообщает источник, Иран намерен поставить в Сирию зенитную ракетную систему собственного производства. Издание не указывает название ЗРС, но утверждает, что по характеристикам она близка к С-300.

Сроки поставок неизвестны, отмечает издание. Точное число единиц вооружения, которое Иран планирует поставить в Сирию, не указывается.

Власти Сирии еще до начала боевых действий внутри страны уделяли значительное внимание системе ПВО, в частности из-за опасений атаки со стороны Израиля. У сирийской армии есть комплексы ПВО советского и российского производства: С-200, "Бук" и некоторые другие.

Несмотря на то, истощенная боевыми действиями страна не располагает сверхсовременными средствами ПРО, она, по некоторым данным, довольно успешно противостояла ракетным обстрелам США и их союзников.

Так, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия. Согласно данным сирийских властей, треть этих ракет удалось сбить.