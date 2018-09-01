Путин планирует принять участие в Восточно-Азиатском саммите - Песков

Президент РФ Владимир Путин планирует поехать на Восточно-Азиатский саммит, который состоится в Сингапуре, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, планирует", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточно-Азиатский саммит, на котором ожидается присутствие и В.Путина, и президента США Дональда Трампа.