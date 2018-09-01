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СНГ 01.09.2018 19:35

Путин планирует принять участие в Восточно-Азиатском саммите - Песков

Президент РФ Владимир Путин планирует поехать на Восточно-Азиатский саммит, который состоится в Сингапуре, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, планирует", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточно-Азиатский саммит, на котором ожидается присутствие и В.Путина, и президента США Дональда Трампа.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЗИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]