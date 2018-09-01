Четыре артиста пострадали при обрушении конструкции в воронежском цирке во время представления - СМИ

Во время утреннего представления цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже произошло обрушение технической конструкции, есть пострадавшие среди артистов, сообщают местные СМИ.
Издания уточняют, что обрушение конструкции произошло во время конного номера. От сильного шума лошади начали скидывать наездников.
В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что в субботу спасателям поступило сообщение об инциденте в здании Воронежского цирка с четырьмя пострадавшими, не уточняя подробностей произошедшего.
Как сообщили "Интерфаксу" в городской клинической больнице скорой медицинской помощи N1, в субботу в травматологическое отделение медучреждения были доставлены четыре артиста цирка, в настоящее время они находятся на обследовании.
1 и 2 сентября в здании Воронежского государственного цирка проходят заключительные представления программы "Легенда" цирка Т.Нугзарова - знаменитого наездника, лауреата Государственной премии РФ.
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