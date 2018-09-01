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СНГ 01.09.2018 20:20

Четыре артиста пострадали при обрушении конструкции в воронежском цирке во время представления - СМИ

Во время утреннего представления цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже произошло обрушение технической конструкции, есть пострадавшие среди артистов, сообщают местные СМИ.

Издания уточняют, что обрушение конструкции произошло во время конного номера. От сильного шума лошади начали скидывать наездников.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что в субботу спасателям поступило сообщение об инциденте в здании Воронежского цирка с четырьмя пострадавшими, не уточняя подробностей произошедшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в городской клинической больнице скорой медицинской помощи N1, в субботу в травматологическое отделение медучреждения были доставлены четыре артиста цирка, в настоящее время они находятся на обследовании.

1 и 2 сентября в здании Воронежского государственного цирка проходят заключительные представления программы "Легенда" цирка Т.Нугзарова - знаменитого наездника, лауреата Государственной премии РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВОРОНЕЖ, ЦИРК, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]