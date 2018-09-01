Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 38° Завтра 20° 31° 3 Сен 18° 28° 4 Сен 18° 27°

ТЭК 01.09.2018 18:24

Роснефть с декабря 2018г начнет поставки нефти на турецкий НПЗ SOCAR, годовой объем поставок - 1 млн тонн

Российское ПАО «НК «Роснефть» с декабря 2018 года начнет поставки сырой нефти на турецкий НПЗ STAR, принадлежащий компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Как сообщалось, подписание контракта между SOCAR и «Роснефть» о поставках российской сырой нефти на НПЗ «STAR» состоялось в Сочи в субботу в рамках официального визита в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Контракт заключен на основе подписанной 23 августа 2018 года Рамочной Договоренности о снабжении нефтью. Договор предусматривает поставки российской нефти на НПЗ «STAR», начиная с декабря 2018 года. В течение одного года на завод должен быть поставлен 1 млн тонн нефти», - подчеркивается в информации.

Компания отмечает, что подписание контракта по поставкам российской нефти на НПЗ «STAR» свидетельствует о расширении взаимовыгодного сотрудничества Госнефтекомпании Азербайджана с Роснефтью и гарантирует стабильную загрузку нового нефтеперерабатывающего завода SOCAR в Турции.

Как сообщалось, НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода в октябре 2018 года.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ «STAR» составит $500 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОСНЕФТЬ, STAR, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]