Роснефть с декабря 2018г начнет поставки нефти на турецкий НПЗ SOCAR, годовой объем поставок - 1 млн тонн

Российское ПАО «НК «Роснефть» с декабря 2018 года начнет поставки сырой нефти на турецкий НПЗ STAR, принадлежащий компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
Как сообщалось, подписание контракта между SOCAR и «Роснефть» о поставках российской сырой нефти на НПЗ «STAR» состоялось в Сочи в субботу в рамках официального визита в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Контракт заключен на основе подписанной 23 августа 2018 года Рамочной Договоренности о снабжении нефтью. Договор предусматривает поставки российской нефти на НПЗ «STAR», начиная с декабря 2018 года. В течение одного года на завод должен быть поставлен 1 млн тонн нефти», - подчеркивается в информации.
Компания отмечает, что подписание контракта по поставкам российской нефти на НПЗ «STAR» свидетельствует о расширении взаимовыгодного сотрудничества Госнефтекомпании Азербайджана с Роснефтью и гарантирует стабильную загрузку нового нефтеперерабатывающего завода SOCAR в Турции.
Как сообщалось, НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода в октябре 2018 года.
На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ «STAR» составит $500 млн.
Н.Аббасова
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