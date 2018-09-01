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СНГ 01.09.2018 20:32

Глава украинской спецслужбы не видит смысла создавать спецподразделение для задержания Януковича

Нет необходимости в создании дополнительного подразделения в украинских правоохранительных органах, в частности, для задержания экс-президента республики Виктора Януковича, считает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Мы должны действовать исключительно способом, предусмотренным законами Украины. Мне кажется, что сегодня в Украине созданы и действуют достаточно правоохранительных органов, которые должны в соответствии с законом выполнять свои функции. Убежден, что в Украине есть правоохранительные органы, которые могут сделать эту работу предусмотренным законом способом", - сказал В.Грицак журналистам в субботу в Киеве.

Так он прокомментировал предложение прокурора Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко создать на Украине специальное подразделение для поимки В.Януковича.

Ранее в августе Р.Кравченко выступил с предложением создать спецподразделение по типу "Моссада", которое в случае вынесения обвинительного приговора В.Януковичу в госизмене могло бы доставить его на Украину.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]