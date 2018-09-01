Глава Минобороны Грузии ожидает участия 30 стран в военных учениях в республике в 2019 году

В Грузии в 2019 году пройдут масштабные военные учения, участие в которых могут принять до 30 стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, заявил в субботу министр обороны республики Леван Изория на открытии в Сенаки международных командно-штабных учений Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018").

Видео с заявлением министра, который выступил перед участниками учений, распространила пресс-служба Минобороны Грузии.

"Эти учения (Agile Spirit 2018) мы рассматриваем, как подготовительный этап перед масштабными учениями 2019 года, в которых, как мы рассчитываем, примут участие около 30 стран НАТО и партнеров альянса, и в которых, в отличие от командно-штабных учений нынешнего года будет значительный компонент полевых учений", - сказал Л.Изория.

Он подчеркнул, что в учения Agile Spirit в 2019 году планируется добавить и морской компонент.

Как сообщает Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2018, организованные совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, пройдут в Грузии в восьмой раз. Они продлятся до 11 сентября.

Сообщается, что целью учений является повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.

По информации ведомства, участие в учениях в текущем году принимают 237 военнослужащих 10 стран: Грузии, США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.

В начале августа в Грузии прошли другие многонациональные учения - Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"), участие в которых приняли более 3 тысяч военнослужащих 13 стран. В учениях приняла участие военная техника и авиация США, включая танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" (AH-64 Apache).

Между тем Л.Изория также сообщил в субботу о решении ежегодно проводить учения Agile Spirit на западе Грузии, а учения Noble Partner на востоке страны.