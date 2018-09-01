Глава Минобороны Грузии ожидает участия 30 стран в военных учениях в республике в 2019 году

В Грузии в 2019 году пройдут масштабные военные учения, участие в которых могут принять до 30 стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, заявил в субботу министр обороны республики Леван Изория на открытии в Сенаки международных командно-штабных учений Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018").
Видео с заявлением министра, который выступил перед участниками учений, распространила пресс-служба Минобороны Грузии.
"Эти учения (Agile Spirit 2018) мы рассматриваем, как подготовительный этап перед масштабными учениями 2019 года, в которых, как мы рассчитываем, примут участие около 30 стран НАТО и партнеров альянса, и в которых, в отличие от командно-штабных учений нынешнего года будет значительный компонент полевых учений", - сказал Л.Изория.
Он подчеркнул, что в учения Agile Spirit в 2019 году планируется добавить и морской компонент.
Как сообщает Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2018, организованные совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, пройдут в Грузии в восьмой раз. Они продлятся до 11 сентября.
Сообщается, что целью учений является повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагированию на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирования операций и их проведения.
По информации ведомства, участие в учениях в текущем году принимают 237 военнослужащих 10 стран: Грузии, США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.
В начале августа в Грузии прошли другие многонациональные учения - Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"), участие в которых приняли более 3 тысяч военнослужащих 13 стран. В учениях приняла участие военная техника и авиация США, включая танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" (AH-64 Apache).
Между тем Л.Изория также сообщил в субботу о решении ежегодно проводить учения Agile Spirit на западе Грузии, а учения Noble Partner на востоке страны.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Путин и Алиев считают необходимым вывести торгово-экономические связи между РФ и Азербайджана на новый уровень
Алиев рассчитывает на помощь России в карабахском урегулировании
Добыча газа в РФ за 8 месяцев выросла на 5,6%, до 473,785 млрд куб. м
Добыча нефти РФ за 8 месяцев выросла на 0,3%, до 366 млн т - ЦДУ ТЭК
Прямые российские инвестиции в Азербайджан составили $1,5 млрд - Путин
Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни
Всемирные игры кочевников стартуют в Киргизии
Размещать табачные изделия на видном месте запретили в Грузии
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Бесконтактные платежи с каждой картой от Банка Республика
Заявление руководителя Пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева в связи с 25-й годовщиной оккупации Губадлинского района Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений