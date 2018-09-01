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Дальнее зарубежье 01.09.2018 18:50

Турция осудила решение США остановить финансирование помогающего палестинцам агентства ООН

Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением решения США прекратить финансирование агентства ООН, помогающего палестинским беженцам, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Решение США повлияет на жизни 5 млн палестинцев негативным образом. В то же время, решение негативно скажется и на видении решения палестинского вопроса по принципу создания двух государств, а также на региональном мире и стабильности", - говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкий МИД отметил, что решение США стало "крупным разочарованием".

Госдеп США в пятницу объявил о решении прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По словам представителя госдепа Хизер Нойерт деятельность БАПОР "безнадежно неполноценна". Вклад США составлял порядка 30% от бюджета БАПОР.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ООН, ПАЛЕСТИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]