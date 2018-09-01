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СНГ 01.09.2018 21:39

Правоохранительные органы Узбекистана и США будут сотрудничать в сфере безопасности

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Дэвид Боудич провел в Ташкенте переговоры с руководством Генеральной прокуратуры Узбекистана, сообщила пресс-служба надзорного органа республики.

"На встрече генерального прокурора Отабека Муродова с Дэвидом Боудичем рассмотрены вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, оборотом наркотических веществ, торговлей людьми и другими транснациональными преступлениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили упрощение процедур оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, подготовки и переподготовки работников органов прокуратуры.

Члены американской делегации ознакомились с деятельностью Академии и информационно-аналитического мультимедийного центра Генпрокуратуры, - отметили в пресс-службе.

Делегация ФБР США также провела встречу с руководством МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД, министр внутренних дел республики генерал-майор Пулат Бобожонов и Д.Боудич в ходе встречи затронули ряд вопросов, касающихся обмена конфиденциальной информацией и обучения сотрудников правоохранительных органов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]