Правоохранительные органы Узбекистана и США будут сотрудничать в сфере безопасности

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Дэвид Боудич провел в Ташкенте переговоры с руководством Генеральной прокуратуры Узбекистана, сообщила пресс-служба надзорного органа республики.

"На встрече генерального прокурора Отабека Муродова с Дэвидом Боудичем рассмотрены вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, оборотом наркотических веществ, торговлей людьми и другими транснациональными преступлениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили упрощение процедур оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, подготовки и переподготовки работников органов прокуратуры.

Члены американской делегации ознакомились с деятельностью Академии и информационно-аналитического мультимедийного центра Генпрокуратуры, - отметили в пресс-службе.

Делегация ФБР США также провела встречу с руководством МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД, министр внутренних дел республики генерал-майор Пулат Бобожонов и Д.Боудич в ходе встречи затронули ряд вопросов, касающихся обмена конфиденциальной информацией и обучения сотрудников правоохранительных органов.