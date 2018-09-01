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Дальнее зарубежье 01.09.2018 19:05

Недовольные политикой властей Лондона запустили в небо гигантский воздушный шар в виде мэра города

В Лондоне в субботу поднялся в воздух гигантский воздушный шар, изображающий мэра города Садика Хана в желтом купальнике, сообщает телеканал Би-би-си.

Организаторы акции заявляют, что они недовольны политикой мэра и хотят его ухода с должности.

"При Садике Хане уровень преступности взлетел до беспрецедентных высот. Люди в Лондоне не чувствуют себя в безопасности... Хан, уходи", - говорится на страничке, созданной для сбора средств на воздушный шар.

Сообщается, что в длину надувная фигура мэра составила почти 9 метров, на ее создание организаторы собрали более 58 тыс. фунтов. Организаторы акции запустили фигуру на Парламентской площади в центре Лондона. Акция была согласована всеми соответствующими ведомствами.

Сам С.Хан, комментируя ситуацию с шаром, сказал, что он ему не идет желтый цвет. "Если люди хотят провести субботу, разглядывая меня в желтом купальнике, пусть они это делают. На самом деле я не думаю, что желтый это мой цвет", - сказал он.

Желтый купальник, отмечает Би-би-си, - отсылка к ситуации 2016 года, когда С.Хан выразил недовольство размещенной в метро рекламе средства для потери веса с девушкой в желтом купальнике. Тогда он пообещал убрать из лондонского транспорта всю рекламу, которая создает "нездоровый или нереалистичный" образ тела.

Сбор средств на надувную фигуру С.Хана был запущен сразу после того, как активисты в Лондоне в июле провели аналогичную акцию с надувной фигурой президента США Дональда Трампа. Тогда активисты, протестующие против визита Д.Трампа в Великобританию, запустили в небо фигуру американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭР, ШАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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