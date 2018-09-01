Трамп не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА

Президент США Дональд Трамп не считает, что существует политическая необходимость того, чтобы Канада оставалась в новой сделке североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
"Нет политической необходимости того, чтобы оставлять Канаду в новой сделке по НАФТА. Если мы не сможем достичь справедливой для США сделки...Канада будет исключена", - написал Д.Трамп в субботу в Twitter.
"Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры или же я просто положу конец НАФТА, и у нас все будет гораздо лучше", - добавил Д.Трамп.
Д.Трамп также назвал НАФТА "одной из худших торговых сделок" и сказал, что соглашение "никогда не стоило подписывать".
"Мы достигнем новой сделки или вернемся к тому, что было до НАФТА", - добавил Д.Трамп.
На прошлой неделе в Белом доме заявили, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Договоренности с Канадой на тот момент не были достигнуты.
Во вторник в Вашингтон на переговоры отправилась глава МИД Канады Христя Фриланд, до выходных стороны так и не смогли прийти к соглашению по НАФТА. В результате переговоры было решено продлить.
Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном более года назад. В последние недели участие в них принимали только США и Мексика.
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