Жээнбеков и Эрдоган считают необходимым наращивать товарооборот между Киргизией и Турцией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что торгово-экономическое сотрудничество должно стать приоритетным в двусторонних киргизско-турецких двусторонних отношениях.

"Динамика наших двусторонних экономических отношений отстает от уровня двусторонних политических связей, следовательно, в этой сфере у нас есть неиспользованный потенциал", - заявил С.Жээнбеков, открывая в субботу переговоры с прибывшим с официальным визитом в Киргизию президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться реализации всех ранее намеченных целей по повышению объема торгового оборота между странами до $1 млрд. Необходимо использовать все имеющиеся средства, стимулирующие товарооборот, такие как приоритеты общей системы ВСП+ (программа преференций в торговле с ЕС - ИФ)", - считает президент Киргизии.

Он отметил, что большое значение в киргизско-турецких отношениях имеет обмен опытом в сфере "противостояния глобальным и региональным вызовам и угрозам". "По этим направлениям мы готовы к взаимодействию и усилению развития военного и военно-технического сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций", - сказал С.Жээнбеков.

В свою очередь президент Турции заявил о готовности расширять сотрудничество с Киргизией, указав на важность увеличения товарооборота. Он призвал власти Киргизии оказывать поддержку работающим в республике турецким бизнесменам.

"Из-за событий 15 июля (2016 года, когда в Турции была предпринята попытка госпереворота, в которой обвинили сторонников ФЕТО - организации религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена - ИФ) были незначительные вопросы, которые приостановили наше сотрудничество, но я считаю, что мы должны принять все меры, чтобы оно укрепилось", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он сообщил, что в ходе переговоров с президентом Киргизии обсуждался вопрос, связанный с ФЕТО.

"По ФЕТО, я думаю, что мы пришли к взаимопониманию, мы хорошо обсудили этот вопрос. Возможно, ФЕТО продолжает существовать на территории Киргизии, это вызывает для нас неудобство, мы помним, что произошло в Турции 15 июля и не хотели, чтобы такие вещи произошли на территории Киргизии", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он отметил, что "было бы полезно не возвращаться к этому вопросу и убрать его из нашей повестки дня".

"Мы хотели бы всесторонне расширять сотрудничество, но это требует работы с обеих сторон", - добавил турецкий лидер.

На прошедших в апреле в Анкаре переговорах С.Жээнбекова и Р.Т.Эрдогана турецкий президент уже поднимал вопрос о нахождении в Киргизии сторонников опального турецкого проповедника Ф.Гюллена, обвиняемого в Турции в попытке госпереворота. Как тогда заявил турецкий президент, в Анкаре надеются, что Бишкек поддержит действия Турции в борьбе с организаций Ф.Гюлена. Он предложил заключить соглашение с турецким образовательным фондом "Маариф" для открытия в Киргизии учебных заведений, которые бы пришли на смену лицеям "Себат", якобы связанных с Ф.Гюлленом.