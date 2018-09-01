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Дальнее зарубежье 01.09.2018 21:52

ЕС продолжит вместе с международным сообществом поддержку БАПОР - представитель ЕВС

В Евросоюзе назвали прискорбным решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразили надежду, что американские власти пересмотрят это решение.

"ЕС и его государства и многие другие члены международного сообщества, включая многие арабские государства, заявили о своей поддержке непрерывности работы, выполняемой БАПОР. Министры иностранных дел ЕС обсудили этот вопрос на своей неофициальной встрече в Вене на этой неделе. Мы продолжим обсуждать в преддверии министерской недели Генеральной Ассамблеи ООН, а также вместе с нашими международными и региональными партнерами, как обеспечить на этом сложном этапе устойчивую, постоянную и эффективную помощь палестинцам, в том числе через БАПОР", - заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он заверил, что ЕС будет продолжать оказывать помощь палестинцам, в том числе поддерживать деятельности БАПОР, одновременно продолжая усилия по достижению решения ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств, включающего вопрос о беженцах, который могут урегулировать только две стороны путем переговоров при поддержке международного сообщества.

При этом в заявлении представителя ЕВС говорится, что "США всегда играли и будут продолжать играть важную роль в любых усилиях по достижению мира на Ближнем Востоке".

"ЕС продолжит сотрудничество с США и другими региональными и международными партнерами для достижения этой общей цели", - отметил официальный представитель ЕВС.

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Тэги: ЕС, США, ПАЛЕСТИНА, БАПОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]