ЕС продолжит вместе с международным сообществом поддержку БАПОР - представитель ЕВС

В Евросоюзе назвали прискорбным решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразили надежду, что американские власти пересмотрят это решение.
"ЕС и его государства и многие другие члены международного сообщества, включая многие арабские государства, заявили о своей поддержке непрерывности работы, выполняемой БАПОР. Министры иностранных дел ЕС обсудили этот вопрос на своей неофициальной встрече в Вене на этой неделе. Мы продолжим обсуждать в преддверии министерской недели Генеральной Ассамблеи ООН, а также вместе с нашими международными и региональными партнерами, как обеспечить на этом сложном этапе устойчивую, постоянную и эффективную помощь палестинцам, в том числе через БАПОР", - заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Он заверил, что ЕС будет продолжать оказывать помощь палестинцам, в том числе поддерживать деятельности БАПОР, одновременно продолжая усилия по достижению решения ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств, включающего вопрос о беженцах, который могут урегулировать только две стороны путем переговоров при поддержке международного сообщества.
При этом в заявлении представителя ЕВС говорится, что "США всегда играли и будут продолжать играть важную роль в любых усилиях по достижению мира на Ближнем Востоке".
"ЕС продолжит сотрудничество с США и другими региональными и международными партнерами для достижения этой общей цели", - отметил официальный представитель ЕВС.
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