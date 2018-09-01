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Регион 01.09.2018 20:37

Грузинских школьников для предотвращения правонарушений будут проверять металлодетектором

С нового учебного года, который начнется в Грузии 15 сентября, школьным приставам разрешено проверять входящих в здание учащихся металлодетектором в целях возможного обнаружения у них запрещенных предметов.

Так определено поправками, внесенными в закон Грузии "Об общем образовании", в соответствие с которыми школьных приставов наделили новыми полномочиями в ответ на участившиеся в стране случаи насилия и агрессии среди учащихся школ.

Как сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии, главная цель разработанных совместно с МВД нововведений, - предотвращение совершаемых подростками правонарушений.

В частности, школьные приставы смогут осуществлять "бесконтактный поверхностный осмотр", что подразумевает проверку ученика металлодетектором, чтобы исключить возможность наличия у него запрещенных вещей или предметов. Процедура обязательно должна будет проводиться в присутствии представителя школы. В случае же обнаружения запрещенной вещи, школьный пристав будет обязан составить письменный протокол и сообщить родителям ученика и полиции о зафиксированном правонарушении.

При этом для того, чтобы повлиять на поведение ученика, нарушающего школьные правила, пристав сможет изолировать его от других школьников и определять в эмоционально и физически безопасную обстановку. Оставаться "изолированным" нарушителю придется до прихода в школу родителей.

Ожидается, что нововведения, предусматривающие расширение полномочий школьных приставов, сделают эту службу более независимой, что поможет обеспечить своевременное реагирование на происходящие в школах инциденты.

Внесенными в закон поправками обязательным становится также установка видеокамер как на внутреннем, так и на внешнем периметре школы.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия, суд до сих пор не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало широкомасштабные акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. В парламенте была создана временная следственная комиссия, которая на следующей неделе обещает представить свое заключение по данному делу.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШКОЛЫ, МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]