Лидеры Турции и Киргизии обсудили борьбу с организацией проповедника Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Киргизии взаимодействовать в вопросах борьбы с экстремизмом, в частности с признанной Анкарой террористической организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена.
"Вопрос ФЕТО - это вопрос безопасности. На сегодняшних встречах мы обсудили, какие меры мы можем предпринять против этого", - заявил он в субботу журналистам в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Он напомнил, что в июле 2015 года сторонники ФЕТО предприняли попытку госпереворота в Турции, в результате которой погибли более 250 человек.
"Будучи братскими народами, мы не хотим, чтобы такой переворот мог произойти в Киргизии, мы можем сотрудничать по этому вопросу в военной сфере, с МВД по вопросам противодействия терроризму", - сказал Р.Т.Эрдоган.
Ранее на переговорах с президентом Киргизии турецкий лидер сказал, что "ФЕТО, возможно, продолжает существовать на территории Киргизии". "Мы хотели бы убрать этот вопрос (о ФЕТО - ИФ) из повестки и не обсуждать его более в киргизско-турецких отношениях", - подчеркнул он.
Р.Т.Эрдоган вновь заявил журналистам об образовательном фонде "Маариф", "который мог бы внести свой вклад в развитие образования в Киргизии (для открытия в Киргизии учебных заведений, которые бы пришли на смену лицеям "Себат", якобы связанных с деятельностью Ф.Гюлена - ИФ)".
После попытки госпереворота в Турции представители турецкого руководства заявили, что в лицеях "Себат" готовят сторонников Ф.Гюлена, которые несут угрозу безопасности Киргизии.
В свою очередь президент Киргизии С.Жээнбеков заявил журналистам, что "вопрос ФЕТО поднимался на сегодняшних встречах и ранее на встречах в Анкаре (в апреле - ИФ)". "Я поделился своим мнением, мы провели много работы и сделали лицеи "Себат" лицеями "Сапат", которые находятся под контролем государства, работают в составе Министерства образования и все процессы обучения контролируются государством", - сказал он.
"Наш народ никогда не пойдет против турецкого народа. (. . .) Если какие-то усилия будут направлены против турецкого народа, такие люди понесут ответственность, и я, как президент, возьму этот вопрос под личный контроль", - подчеркнул С.Жээнбеков.
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