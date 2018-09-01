Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 18° 28° 4 Сен 18° 27° 5 Сен 18° 28°

Регион 01.09.2018 20:50

Лидеры Турции и Киргизии обсудили борьбу с организацией проповедника Гюлена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Киргизии взаимодействовать в вопросах борьбы с экстремизмом, в частности с признанной Анкарой террористической организацией ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Вопрос ФЕТО - это вопрос безопасности. На сегодняшних встречах мы обсудили, какие меры мы можем предпринять против этого", - заявил он в субботу журналистам в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Он напомнил, что в июле 2015 года сторонники ФЕТО предприняли попытку госпереворота в Турции, в результате которой погибли более 250 человек.

"Будучи братскими народами, мы не хотим, чтобы такой переворот мог произойти в Киргизии, мы можем сотрудничать по этому вопросу в военной сфере, с МВД по вопросам противодействия терроризму", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Ранее на переговорах с президентом Киргизии турецкий лидер сказал, что "ФЕТО, возможно, продолжает существовать на территории Киргизии". "Мы хотели бы убрать этот вопрос (о ФЕТО - ИФ) из повестки и не обсуждать его более в киргизско-турецких отношениях", - подчеркнул он.

Р.Т.Эрдоган вновь заявил журналистам об образовательном фонде "Маариф", "который мог бы внести свой вклад в развитие образования в Киргизии (для открытия в Киргизии учебных заведений, которые бы пришли на смену лицеям "Себат", якобы связанных с деятельностью Ф.Гюлена - ИФ)".

После попытки госпереворота в Турции представители турецкого руководства заявили, что в лицеях "Себат" готовят сторонников Ф.Гюлена, которые несут угрозу безопасности Киргизии.

В свою очередь президент Киргизии С.Жээнбеков заявил журналистам, что "вопрос ФЕТО поднимался на сегодняшних встречах и ранее на встречах в Анкаре (в апреле - ИФ)". "Я поделился своим мнением, мы провели много работы и сделали лицеи "Себат" лицеями "Сапат", которые находятся под контролем государства, работают в составе Министерства образования и все процессы обучения контролируются государством", - сказал он.

"Наш народ никогда не пойдет против турецкого народа. (. . .) Если какие-то усилия будут направлены против турецкого народа, такие люди понесут ответственность, и я, как президент, возьму этот вопрос под личный контроль", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА


Похожие новости


В Бишкеке ждут прибытия Эрдогана 1 сентября Президент Киргизии обсудил с Эрдоганом подготовку визита турецкого лидера в Бишкек Эрдогана ждут в сентябре в Бишкеке Киргизский лидер доволен своим визитом в Турцию Власти Киргизии продолжают переговоры с турками о возмещении ущерба от падения грузового "Боинга" на дачный поселок под Бишкеком 16 января Сведения о причастности к теракту в Стамбуле гражданина Киргизии не подтвердились, он вернулся на родину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]