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Дальнее зарубежье 01.09.2018 20:40

Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко в субботу в Вашингтоне принял участие в церемонии прощания с сенатором США Джоном Маккейном, скончавшимся 25 августа.

Как сообщила пресс-служба украинского лидера, П.Порошенко отметил, что в этот день он должен был быть на церемонии "для того, чтобы отдать дань и уважения моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы".

Президент подчеркнул, что Дж.Маккейн был рядом с Украиной в критические моменты ее истории.

"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал П.Порошенко.

Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

В июле 2017 года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В августе семья Дж.Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, МАККЕЙН, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]