Порошенко назвал сенатора Маккейна настоящим героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко в субботу в Вашингтоне принял участие в церемонии прощания с сенатором США Джоном Маккейном, скончавшимся 25 августа.
Как сообщила пресс-служба украинского лидера, П.Порошенко отметил, что в этот день он должен был быть на церемонии "для того, чтобы отдать дань и уважения моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы".
Президент подчеркнул, что Дж.Маккейн был рядом с Украиной в критические моменты ее истории.
"Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал П.Порошенко.
Сенатор Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.
В июле 2017 года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.
В августе семья Дж.Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.
Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.
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