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Дальнее зарубежье 02.09.2018 10:12

Премьер-министр Японии заявил о нормализации отношений с Китаем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что развитие отношений с Китаем идет в направлении улучшения.

"В мае Японию посетил премьер (Госсовета КНР - ИФ) Ли Кэцян, и японо-китайские отношения в полной мере вернулись в нормальное русло развития", - сказал глава кабинета министров в интервью японской газете Sankei Shimbun.

Как сообщалось, С.Абэ планирует в конце октября посетить Пекин с визитом. Он отметил, что во время пребывания в Китае намерен пригласить председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

В интервью С.Абэ коснулся также торговых связей с США. Американский президент Дональд Трамп предупреждал о возможности введения тарифов на ввоз в США японских автомобилей, поскольку существует дефицит США в торговле ими с Японией и Германией.

В связи с этим премьер сказал, что он и Д.Трамп разделяют намерения, касающиеся расширения торгово-инвестиционных связей, но не ставит дружеские отношения выше национальных интересов.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]