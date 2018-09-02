Премьер-министр Японии заявил о нормализации отношений с Китаем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что развитие отношений с Китаем идет в направлении улучшения.

"В мае Японию посетил премьер (Госсовета КНР - ИФ) Ли Кэцян, и японо-китайские отношения в полной мере вернулись в нормальное русло развития", - сказал глава кабинета министров в интервью японской газете Sankei Shimbun.

Как сообщалось, С.Абэ планирует в конце октября посетить Пекин с визитом. Он отметил, что во время пребывания в Китае намерен пригласить председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

В интервью С.Абэ коснулся также торговых связей с США. Американский президент Дональд Трамп предупреждал о возможности введения тарифов на ввоз в США японских автомобилей, поскольку существует дефицит США в торговле ими с Японией и Германией.

В связи с этим премьер сказал, что он и Д.Трамп разделяют намерения, касающиеся расширения торгово-инвестиционных связей, но не ставит дружеские отношения выше национальных интересов.