Более 10 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Эквадоре

По меньшей мере 11 человек погибли и 37 получили ранения при аварии пассажирского автобусом в Эквадоре, сообщили местные власти.

О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. На фотоснимке полиции в твиттере показан автобус, который лежит на боку.

В августе в Эквадоре произошли еще две крупные аварии с автобусами. Так, 14 августа погибли 23 человека, несколько ранее - 12 человек.