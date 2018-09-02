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Дальнее зарубежье 02.09.2018 10:38

Более 10 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Эквадоре

По меньшей мере 11 человек погибли и 37 получили ранения при аварии пассажирского автобусом в Эквадоре, сообщили местные власти.

О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. На фотоснимке полиции в твиттере показан автобус, который лежит на боку.

В августе в Эквадоре произошли еще две крупные аварии с автобусами. Так, 14 августа погибли 23 человека, несколько ранее - 12 человек.

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Тэги: ЭКВАДОР, ДТП, АВТОБУС, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]