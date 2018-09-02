Более 10 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Эквадоре

По меньшей мере 11 человек погибли и 37 получили ранения при аварии пассажирского автобусом в Эквадоре, сообщили местные власти.
О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. На фотоснимке полиции в твиттере показан автобус, который лежит на боку.
В августе в Эквадоре произошли еще две крупные аварии с автобусами. Так, 14 августа погибли 23 человека, несколько ранее - 12 человек.
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