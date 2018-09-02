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Дальнее зарубежье 02.09.2018 11:44

Японский премьер рассчитывает на встрече с лидером КНДР устранить взаимное недоверие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ завил, что его возможная встреча с лидером КНДР будет способствовать устранению существующего взаимного недоверия между двумя странами.

"В конечном итоге я должен буду встретиться с председателем Ким Чен Ыном", - сказал он в интервью японской газете Sankei Shimbun. Премьер отметил, что в ходе возможного саммита он хотел бы "устранить состояние взаимного недоверия" между двумя странами.

По его мнению, не исключено, что на встрече можно было бы решить вопрос о возвращении Северной Кореей японских подданных, похищенных спецслужбами КНДР в 70-х годах прошлого столетия.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САММИТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]