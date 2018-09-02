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Дальнее зарубежье 02.09.2018 12:17

Серия взрывов произошла в районе авиабазы близ Дамаска - СМИ

Несколько сильных взрывов зафиксировано близ авиабазы сирийских правительственных сил Мезе около Дамаска, сообщают западные СМИ и пользователи Twitter, отслеживающие боевые действия в Сирии.

В соцсетях появились видеоролики, на которых, по утверждению авторов, запечатлен момент взрывов.

Авторы видео предполагают, что речь идет о последствиях авиаударов, в ответ на которые сирийские военные применили средства ПВО.

В свою очередь, официальные сирийские СМИ передают, что причиной взрывов стало короткое замыкание на складе списанных боеприпасов. Версию о том, что речь шла об ударе израильской авиации эти СМИ отвергают.

В прошлые месяцы ВВС Израиля неоднократно наносили удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или бойцы шиитской группировки "Хезболла".

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Тэги: СИРИЯ, СТОЛИЦА, ВЗРЫВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]