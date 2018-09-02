Лидеру парижского мая 1968 года Кон-Бендиту предложили пост министра во французском правительстве - СМИ

Бывший депутат Европейского парламента, один из вождей "студенческого мая" в Париже в 1968 году, деятель французской и германской "зеленых" партий Даниэль Кон-Бендит получил предложение от генерального делегата правящей партии Франции "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера занять вакантный пост министра экологических преобразований.
Как сообщает сайт Journal du Dimanche, на Д.Кон-Бендита обратили внимание в Елисейском дворце после громкого ухода из правительства министра-экологиста, телевизионного журналиста и продюсера, автора талантливых передач о защите природы, снятых, как правило, в экстремальных условиях для программы "Ушуайя", Николя Юло, объявившего в прямом эфире об отставке в связи с невозможностью при нынешней государственной политике эффективно выполнять свои обязанности.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, для которого уход Н.Юло стал неожиданностью, заявил, что с уважением относится к его решению.
Journal du Dimanche отметил, что хотя Д.Кон-Бендит сказал К.Кастанеру, что "не создан, чтобы быть министром", он не дал окончательного ответа, "пока не поговорит с Макроном".
По данным издания такой разговор может состояться в воскресенье.
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