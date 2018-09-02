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Дальнее зарубежье 02.09.2018 12:38

Лидеру парижского мая 1968 года Кон-Бендиту предложили пост министра во французском правительстве - СМИ

Бывший депутат Европейского парламента, один из вождей "студенческого мая" в Париже в 1968 году, деятель французской и германской "зеленых" партий Даниэль Кон-Бендит получил предложение от генерального делегата правящей партии Франции "Вперед, Республика!" Кристофа Кастанера занять вакантный пост министра экологических преобразований.

Как сообщает сайт Journal du Dimanche, на Д.Кон-Бендита обратили внимание в Елисейском дворце после громкого ухода из правительства министра-экологиста, телевизионного журналиста и продюсера, автора талантливых передач о защите природы, снятых, как правило, в экстремальных условиях для программы "Ушуайя", Николя Юло, объявившего в прямом эфире об отставке в связи с невозможностью при нынешней государственной политике эффективно выполнять свои обязанности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, для которого уход Н.Юло стал неожиданностью, заявил, что с уважением относится к его решению.

Journal du Dimanche отметил, что хотя Д.Кон-Бендит сказал К.Кастанеру, что "не создан, чтобы быть министром", он не дал окончательного ответа, "пока не поговорит с Макроном".

По данным издания такой разговор может состояться в воскресенье.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТР, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]