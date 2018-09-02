Всемирные игры кочевников стартуют в Киргизии

В Киргизии стартовали III Всемирные игры кочевников (ВИК), в которых принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов.

"В общей сложности на III Всемирных играх кочевников зарегистрированы более 2,5 тыс. спортсменов. 1,5 тыс. спортсменов, более 200 судей из 62 стран, а также из 11 субъектов России уже прибыли в республику", - сообщил в воскресенье журналистам директор Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Киргизии Канат Аманкулов.

По его словам, на играх будут разыграны 174 золотых, 173 серебряных, 247 бронзовых медалей. "С каждым разом проведение Всемирных игр кочевников набирает все новые обороты, повышается заинтересованность зарубежных спортсменов и представителей СМИ к играм, появляются новые виды спорта", - сказал он.

К.Аманкулов отметил, что спортивные соревнования будут проходить в Физкультурно-оздоровительном комплексе в Чолпон-Ате, ущелье Кырчын (40 км от города Чолпон-Ата), ипподроме и центре "Евразия". В церемонии открытия игр примут участие призеры Олимпийских игр, а также призеры и чемпионы последних Азиатских игр.

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов сообщил, что республика прилагает большие усилия для сохранения традиций и обычаев народов, проживающих в стране. "Благодаря ВИК, которые сегодня стартовали в Киргизии, мировое сообщество может увидеть уникальные традиции кочевников и ознакомиться с видами спорта, которые способствуют возрождению богатой культуры кочевой цивилизации", - заявил он.

Он также отметил, что проведение ВИК может способствовать внесению некоторых уникальных видов спорта в Олимпийские игры.

"Верим, что лозунг "Едины силой, едины духом" также останется в истории, как Олимпийские игры", - подчеркнул он.

В субботу в ходе встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Бишкек с официальным визитом, стало известно, что IV ВИК пройдут в 2020 году в Турции.

III Всемирные игры кочевников проходят на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии с 2 сентября по 8 сентября.

В 2014 году, в Киргизию для участия в I Всемирных играх кочевников, прибыло порядка 300 спортсменов из 18 стран, соревнования проводились в 11 видах спорта. В 2016 году вторые игры прошли в 23 дисциплинах, в них участвовали более 1 тыс. спортсменов из 53 стран.

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