Добыча нефти в РФ в августе-18 на 0,2% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 2,7% выше августа-17 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в августе 2018 года составила 47,41 млн тонн, что на 2,7% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 0,2%.

В целом за период с января по август текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России выросла на 0,3%, составив 366,006 млн тонн.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-август 2018 года снизился на 2,8%, до 156,3 млн тонн.

Добыча природного газа за указанный период выросла на 5,6% относительно прошлогоднего показателя - до 473,785 млрд куб. м.