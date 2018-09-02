Прямые российские инвестиции в Азербайджан составили $1,5 млрд - Путин

Российско-азербайджанский деловой совет в 2017 году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более $450 млн, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более $450 млн», - подчеркнул В.Путин, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы по итогам состоявшейся в субботу в Сочи двусторонней встречи, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Российский президент отметил активное развитие двусторонних экономических связей между Баку и Москвой.

«Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35%, достигнув $2,5 млрд. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили $1,5 млрд», - сказал он.

По словам В.Путина, на азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, «треть из них со стопроцентным российским капиталом».

«Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса», - подчеркнул президент.

Как сказал В.Путин, в Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании.

«Это и «Газпром», и «Транснефть», и «Лукойл». Вообще, энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме», - отметил он.

Президент РФ также подчеркнул углубление кооперации в промышленной сфере.

«Упомяну несколько успешных совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. Например, КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» вложила $74 млн в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. «Газпромбанк» участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка $750 млн», - сказал В.Путин.