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Бизнес и законодательство 02.09.2018 10:38

Прямые российские инвестиции в Азербайджан составили $1,5 млрд - Путин

Российско-азербайджанский деловой совет в 2017 году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более $450 млн, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более $450 млн», - подчеркнул В.Путин, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы по итогам состоявшейся в субботу в Сочи двусторонней встречи, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Российский президент отметил активное развитие двусторонних экономических связей между Баку и Москвой.

«Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35%, достигнув $2,5 млрд. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили $1,5 млрд», - сказал он.

По словам В.Путина, на азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, «треть из них со стопроцентным российским капиталом».

«Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса», - подчеркнул президент.

Как сказал В.Путин, в Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании.

«Это и «Газпром», и «Транснефть», и «Лукойл». Вообще, энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме», - отметил он.

Президент РФ также подчеркнул углубление кооперации в промышленной сфере.

«Упомяну несколько успешных совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. Например, КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» вложила $74 млн в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. «Газпромбанк» участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка $750 млн», - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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