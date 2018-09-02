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ТЭК 02.09.2018 10:47

Добыча нефти РФ за 8 месяцев выросла на 0,3%, до 366 млн т - ЦДУ ТЭК

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе-августе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 0,3% и составил 366,006 млн тонн (11,040 млн баррелей в сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В августе 2018 г. в России добыто 47,410 млн тонн нефти, что на 2,7% выше показателя августа 2017 г. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,210 млн баррелей.

По сравнению с октябрем 2016 года (47,494 млн тонн, 11,230 млн б/с) добыча июля текущего года снизилась на 0,2%. Именно октябрь 2016 г. был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

НК "Роснефть" за 8 месяцев текущего года добыла 127,685 млн тонн нефти (в августе - 16,613 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 54,340 млн тонн (7,041 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 40,269 млн тонн (5,306 млн тонн), "Газпром нефть" - 26,428 млн тонн (3,584 млн тонн), "Татнефть" - 19,327 млн тонн (2,532 млн тонн), "Башнефть" - 12,623 млн тонн (1,614 млн тонн), "Славнефть" - 9,091 млн тонн (1,195 млн тонн), "РуссНефть" - 4,717 млн тонн (в августе - 0,609 млн тонн).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016г купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает добычу "Башнефти" отдельно.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями с января по август 2018 г. было добыто 53,388 млн тонн сырья (в августе - 6,761 млн тонн). "ЦДУ ТЭК" не приводит отдельно данные по "Газпрому", они включены в строку "Прочие недропользователи" расчетно.

Операторы СРП за указанный период добыли 11,946 млн тонн углеводородного сырья (в августе - 1,381 млн тонн).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]