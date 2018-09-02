Прощание с Иосифом Кобзоном в Москве проходит под его песни

На прощании с Иосифом Кобзон в столичном концертном зале им.Чайковского звучит голос легендарного певца, который никогда не пел под фонограмму.
Людской поток не прерывается, проститься пришли друзья, люди мира искусства, политики, депутаты Госдумы, военные, простые граждане, -все они воспринимали И.Кобзона как близкого человека.
В зале звучит знаменитая мелодия из кинофильма "17 мгновений весны". У гроба постоянно находится почетный караул. Край сцены и подножие гроба усыпаны цветами, позади гроба стоят несколько десятков траурных венков.
На прощание уже приехали Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Сергей Степашин, Владимир Плигин, Геннадий Онищенко и многие другие.
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"Это был удивительно честный музыкант, он был честен в своем творчестве, своих поступках. Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил под фонограмму",- сказал М.Швыдкой.
По его словам, И.Кобзон принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.
"Сегодня вместе с нами скорбят советские граждане в разных концах мира. Он был человеком, который близок всем",- сказал М.Швыдкой.
Первая в мире космонавт-женщина В.Терешкова в свою очередь отметила, что И.Кобзон был не только другом, но он провожал космонавтов в полеты и встречал из полетов.
"Мы с 62 года дружили. Он был по-настоящему верным, преданным и любящим другом", - сказала В.Терешкова.
Первый человек, вышедший в открытый космос, А.Леонов отметил, что увидел И.Кобзона впервые на праздничном концерте 14 апреля 1961 года после полета Юрия Гагарина.
И.Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.
Народный артист СССР (1987), советский и российский эстрадный певец, педагог, политик и бизнесмен И.Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал), в 1975 году - Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.
С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре. С 1959 года - солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, затем - Москонцерта.
Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).
С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.
В репертуаре певца были песни, созданные Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Покрасс, Василием Соловьевым-Седым, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом, Серафимом Туликовым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым и другими композиторами.
И.Кобзон избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы нескольких созывов. Член партии "Единая Россия" с 2003 года.
И.Кобзон - Герой Труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней, орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке.
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