НАК подтверждает ликвидацию главаря кизилюртовской банды в ходе КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет РФ в воскресенье сообщил о ликвидации в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов.
"Вчера в рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Республики Дагестан при проведении оперативно-разыскных мероприятий в 20:10 в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья. На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь из автоматического оружия", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.
"В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован. Его личность установлена - это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", - отмечается в документе.
На месте происшествия обнаружен автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, отмечается в сообщении.
Накануне информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что вечером 1 сентября в Хасавюртовском районе Дагестана был уничтожен боевик, который являлся главарем "кизилюртовской" бандгруппы, последней действующей на территории республики.
"Личность боевика установлена. По предварительным данным, он причастен к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, где двое полицейских получили ранения", - сказал собеседник агентства.
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