Три человека погибли при падении военного вертолета в Афганистане

Три человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-14, зафрахтованного силами НАТО в Афганистане, сообщил в воскресенье представитель военного командования.

Среди погибших - иностранный пилот и два военнослужащих афганской армии. Еще один пилот-иностранец и три афганца получили ранения в результате инцидента, семь пассажиров спасены.

Инцидент произошел на территории военной базы. Вертолет рухнул вскоре после взлета. Причины аварии устанавливаются.