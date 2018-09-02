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СНГ 02.09.2018 13:59

В самолет авиакомпании "Нордстар" рейса Москва-Норильск во время полета ударила молния

В самолет авиакомпании "Нордстар", вылетевший из Москвы в Норильск, попала молния, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов в воскресенье.

"Через пять минут после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно, при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме", - пояснил А.Горелов

Собеседник агентства также отметил, что после посадки и проверки судна никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов экипажа за помощью не обращался.

Одна из пассажирок воздушного судна сообщила агентству, что молния попала в крыло самолета.

"Когда взлетали - в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану. Потом, набрав высоту, все успокоились", - сообщила пассажирка.

В контактном центре авиакомпании "Нордстар" агентству сообщили, что не могут оперативно дать комментарии по данному происшествию.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, МОЛНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]