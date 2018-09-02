В самолет авиакомпании "Нордстар", вылетевший из Москвы в Норильск, попала молния, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" и.о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов в воскресенье.
"Через пять минут после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно, при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме", - пояснил А.Горелов
Собеседник агентства также отметил, что после посадки и проверки судна никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов экипажа за помощью не обращался.
Одна из пассажирок воздушного судна сообщила агентству, что молния попала в крыло самолета.
"Когда взлетали - в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану. Потом, набрав высоту, все успокоились", - сообщила пассажирка.
В контактном центре авиакомпании "Нордстар" агентству сообщили, что не могут оперативно дать комментарии по данному происшествию.
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