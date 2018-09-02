Два человека погибли, 11 ранены в результате взрывов на авиабазе Мезе под Дамаском

Не менее двух человек, по предварительным данным, стали жертвами серии взрывов на сирийской авиабазе Мезе под Дамаском, еще 11 человек получили ранения, сообщают западные СМИ со ссылками на данные правозащитников и наблюдателей.
Сирийские государственные СМИ опровергли сообщения об авиаударе Израиля по базе, передав, что причиной взрывов стало короткое замыкание на складе списанных боеприпасов.
Ранее ВВС Израиля неоднократно наносили удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или боевики военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла".
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