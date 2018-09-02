Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0249 GBR   2.2135 TRY   0.2552

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 18° 28° 4 Сен 18° 28° 5 Сен 18° 28°

СНГ 02.09.2018 16:56

Два человека погибли, один пострадал из-за обрушения балкона в общежитии в России

Перила балкона в одном из общежитий в Обнинске (Калужская область) обрушились в субботу вечером, погибли два человека, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В момент обрушения перил на балконе находились три человека, они упали на землю вместе с перилами.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины были госпитализированы, позже одна из них умерла в больнице.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]