Два человека погибли, один пострадал из-за обрушения балкона в общежитии в России

Перила балкона в одном из общежитий в Обнинске (Калужская область) обрушились в субботу вечером, погибли два человека, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В момент обрушения перил на балконе находились три человека, они упали на землю вместе с перилами.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины были госпитализированы, позже одна из них умерла в больнице.