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Регион 02.09.2018 15:07

Турецкие таможенники задержали гражданина Грузии, который пытался провести через границу девушку в чемодане

Турецкие пограничники на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку, сообщают в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на турецкие источники.

Подозрения пограничников вызвал большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. От него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу.

По информации турецких СМИ, ею оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданин Грузии и гражданка Узбекистана задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ТАМОЖНЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]